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24 bin 435 FETÖ mensubu TSK'dan ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 24 bin 435 FETÖ mensubu ihraç edilmiştir. Bunlardan 2 bin 754'ünün de rütbesi geri alınmıştır" dedi.

Genel 01.08.2022, 12:09
24 bin 435 FETÖ mensubu TSK'dan ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Akar, TSK'dan FETÖ'den iltisakı nedeniyle atılan personel sayısını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugüne kadar 24 bin 435 FETÖ mensubu ihraç edilmiştir. Bunlardan 2 bin 754'ünün de rütbesi geri alınmıştır."

Milli Savunma Bakanı Akar, iki hafta önce yapmış olduğu açıklamada TSK'dan toplam 24 bin 388 kişinin ihraç edildiğini bildirmişti. Ayrıca 797 personel hakkında ise adli ve idari sürecin de devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
#milli savunma bakanı #fetö #tsk
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