227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.
Genel 10.01.2023, 08:37
Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 227 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle otobüslerle İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıktı.
Düzensiz göçmenler, pasaport işlemlerinin ardından charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e yollanacak.
Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ocak 2022'den bu yana İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezinden 6 bin 326 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
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