226 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen Iğdır'dan ülkelerine yollandı.
Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.
Bu kapsamda farklı tarihlerde yakalanan ve Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan 226 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrolleri yaptırıldıktan sonra Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü.
Burada gerekli kontrol ve güvenlik işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.
Kentten yıl içinde ülkelerine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 99 oldu.
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|Takımlar
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|24
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|24
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|7. Trabzonspor
|13
|23
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|22
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|17
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|13
|15
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|13
|8
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|7
|Takımlar
|O
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|1. Eyüpspor
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|2. Pendikspor
|13
|24
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|13
|24
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|13
|23
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|13
|22
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|13
|22
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|13
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|13
|20
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|14
|19
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|14
|18
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|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|13
|15
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|13
|7
|19. Denizlispor
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
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|15
|14
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|15
|13
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|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
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|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
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|14
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