22 yaşındaki torununu öldüren dedeye tutuklama
Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada torununu göğsünden vurarak öldüren 56 yaşındaki dede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 29.11.2021, 12:12 29.11.2021, 12:24
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak'ta dede Ali G. (56) ile torunu Alihan G. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ali G'nin, bıçakla torunu Alihan G'yi göğsünden yaraladığı ileri sürüldü.
Ağır yaralanan Alihan G, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı genç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı Ali G. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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