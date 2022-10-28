214 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Menderes, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 214 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Genel 28.10.2022, 08:07 28.10.2022, 08:24
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Menderes, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik bot ve can sallarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 193 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Çeşme ilçesi açıklarında da içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenince ve yardım talebinde bulunuldu. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri 21 düzensiz göçmeni kurtardı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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