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21 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin 21 aracın lastiklerini kestiği ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler şüpheliyi yakaladı.

Genel 24.10.2022, 12:51
21 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Emek Zekaigümüşdiş Mahallesi'nde araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cadde ve sokaklardaki kameraların kayıtlarını inceleyerek şüphelinin 18 yaşındaki G.Ş. olduğunu tespit etti.

G.Ş, lastikleri kestiği bıçakla yakalandı.

Kaynak: AA
#Bursa
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