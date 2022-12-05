2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Dünyada öncü olarak birçok Avrupa ülkesinden de önce tam ve eşit olarak kadınların seçme ve seçilme hakkının kabulünün 88. yılı olduğunu söyleyen Şentop, "Bu ileri görüşlü ve öncü kararda emeği olan başta ilk TBMM Başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün dönem milletvekillerini saygıyla ve şükranla anıyorum. Kadınların daha fazla siyasi katılımının sağlanacağı günlere doğru umutla ve kararlılıkla. Kutlu olsun." diye konuştu.

Şentop, Cumhuriyet'in 100. yılının bütçe görüşmelerinin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.

Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Aralıksız 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 16 Aralık Cuma günü sona erecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.

Liderlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Genel Kurul Salonu'ndaki yerlerini aldı.