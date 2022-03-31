2022 yılı mübarek gün ve geceler

Dini günler Hicri takvime göre belirlendiği için İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. İşte 2022 yılında mübarek gün ve geceler...

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, 2022 yılında 7 Ekim tarihine denk gelmekte.

2022 3 AYLAR VE KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE:BERAT KANDİLİ

7Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

2022 Ramazan Bayramı

1Mayıs PAZAR: AREFE

2Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

2022 Kurban Bayramı

8Temmuz CUMA: AREFE

9Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)