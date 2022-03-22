2022 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ?

2022'de idrak edilecek dini bayramların tarihlerine yönelik araştırmalar, üç ayların başlamasıyla birlikte hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 2022 yılında hangi tarihlere denk geleceğini şimdiden öğrenmek isteyen vatandaşlar, sorularına internetten yaptıkları araştırmalarla cevap arıyor.

2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak.



Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba