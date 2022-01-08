banner38

2021 yılında trafik kazalarında 2 bin 422 kişi hayatını kaybetti

2021 yılında meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 422 vatandaş kaza yerinde hayatını kaybederken 276 bin 935 kişi ise yaralandı.

Genel 08.01.2022, 15:31
2021 yılında trafik kazalarında 2 bin 422 kişi hayatını kaybetti

Geçen yıl meydana gelen 187 bin 524 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına neden olan unsurların başında sürücü kusurları ilk sırada yer alırken, kusur dağılımında ise araçlarının hızını yol hava ve şartlara göre ayarlayamayan sürücüler başı çekti.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021'de 187 bin 524 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 422 vatandaş kaza yerinde hayatını kaybederken 276 bin 935 kişi ise yaralandı. Kazaların 147 bin 331'i yerleşim yeri sınırlarında, 40 bin 193'ü ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

Türkiye genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 60 bin 843'ü yandan çarpma, 29 bin 980'i yayaya çarpma, 20 bin 932'si arkadan çarpma, 11 bin 538'i ise karşılıklı çarpışma sonucu oldu. Diğer trafik kazalarından 91'i araçtan cisim düşmesi sonucu gerçekleşti.

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının 81 bin 832'si tek, 94 bin 605'i iki, 11 bin 87'si de çok araçlı kazalar olarak kayıtlara geçti.

Sürücü kusurları ilk sırada

Trafik kazalarına neden olan unsurlar içerisinde ilk sırada sürücü kusurları yer aldı. Ölümlü ve yaralamalı kazalarda toplam 194 bin 949 sürücü kusuru tutanaklara geçti. Trafik kazalarında ayrıca 18 bin 351 yaya, 5 bin 726 araç, 1026 yol ve 3 bin 926 yolcu kusuru tespit edildi.

Tespit edilen sürücü kusurlarından "araçlarının hızını yol hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara göre ayarlamamak" 72 bin 943 ile ilk sırada yer alırken ikinci sırayı 29 bin 349 ile "kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama" kusuru aldı. Bunu 18 bin 451 kusurla "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak", 16 bin 550 kusurla "arkadan çarpma", 14 bin 927 ile "dönüş kurallarına uymama" takip etti.

İstatistiklerde ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan araçların cinslerine göre dağılımı da yer aldı. Buna göre, 151 bin 598 otomobil, 53 bin 874 motosiklet, 46 bin 158 kamyonet, 10 bin 411 motorlu bisiklet, 8 bin 887 bisiklet, 7 bin 148 minibüs, 6 bin 952' çekici, 6 bin 496 kamyon, 4 bin 872 otobüs, 2 bin 822 traktör, 380 iş makinesi, 344 ambulans, 199 tanker, 80 at arabası, 41 tren, 69 tramvay ile özel amaçlı 740 araç kazaya karıştı.

İlk sırada İstanbul

Trafik kaza ve sonuçlarının illere göre dağılımına göre ise geçen yıl 22 bin 225 ölümlü ve yaralamalı kazada 102 kişinin öldüğü, 27 bin 778 kişinin yaralandığı İstanbul ilk sırada yer aldı.

Geçen yıl Ankara'da meydana gelen 12 bin 492 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 121 kişi hayatını kaybederken 17 bin 571 vatandaş yaralandı. 11 bin 319 kazanın meydana geldiği İzmir'de ise 119 kişi öldü, 14 bin 813 kişi yaralandı.

Geçen yıl ölümlü ve yaralamalı kazanın en az olduğu il ise Ardahan olarak kayıtlara geçti. Bu ilde bir yıl içerisinde meydana gelen 136 kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 261 kişi de yaralandı.

1 milyon 327 bin 794 araç trafikten men edildi

Trafik kazalarının azaltılması ve yol güvenliği için 24 saat görevde yapan trafik polisleri geçen yıl 19 milyon 491 bin 403 trafik ceza tutanağı düzenledi. Yazılan cezaların 15 milyon 699 bin 102'si araç plakasına, 3 milyon 769 bin 620'si sürücülere, 18 bin 9'u yolculara, 4 bin 672 si de yayalara uygulandı.

Ekipler denetimlerinde alkollü araç kullanan 174 bin 740, 100 ceza puanını dolduran 6 bin 673 ve 5 kez hız limitini aşan 763 sürücü hakkında işlem yaptı. Denetimler sonucunda geçen yıl 1 milyon 327 bin 794 araç trafikten men edildi.

#2021 #Trafik #kaza
Yorumlar (0)
banner35
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 20 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Alanyaspor 20 31
8. Adana Demirspor 19 30
9. Beşiktaş 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 19 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Bursaspor 19 20
17. Keciorengucu 18 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 21
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 9