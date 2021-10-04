2021 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları belli oldu
Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Tıp Ödülü'nün bu yılki kazananları David Julius ve Ardem Patapoutian oldu.
Genel 04.10.2021, 12:41 04.10.2021, 12:53
Dünyanın en önemli ödüllerinden Nobel Tıp Ödülü'nün 2021 yılındaki sahibi belli oldu.
Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian'ın kazandığını duyurdu.
Komite, bilim insanlarının sıcaklık ve dokunma reseptörlerinin keşfi nedeniyle ödülü kazandığını belirtti.
NOBEL TIP ÖDÜLÜ
1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.
İlk olarak Alman bilim insanı Emil Adolf von Behring'e verilen Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülünün sahibine bir madalya, bir diploma ve miktarı yıllara göre değişen para ödülleri veriliyor.
Kaynak: NTV
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