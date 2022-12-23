20 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi

Aksaray’da araç muayenesi randevu verip karşılığında para tahsil ederek binlerce kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da dolandırıcılar, internet ve çağrı merkezleri üzerinden araç sahiplerine para karşılığı araç muayene randevusu vermeye başladı.

Bu şekilde zanlılar, Türkiye genelinde binlerce kişiyi toplam 20 milyon lira dolandırdı.

Araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.