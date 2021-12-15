20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin yeni gelişme
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Genel 15.12.2021, 18:07 15.12.2021, 18:10
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını ve tercih sürecinin başlayacağını açıkladı.
MART AYINDA ALIM YAPILACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkarak alım yapılacağını açıklamıştı. Koca;10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacağını duyurmuştu.
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