20 adrese eş zamanlı operasyon: 50 gözaltı
Kayseri'de 20 adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 50 kişi gözaltına alındı.
Genel 10.12.2021, 08:54 10.12.2021, 08:58
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan 350 polis ile yapılan operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ile kesici ve ateşli silah da ele geçirildi.
Kaynak: AA
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