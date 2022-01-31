2 Şubat gecesine kadar 50-75 km hızında fırtına bekleniyor
Meteoroloji, Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına beklendiğini, fırtınanın 6 ila 8 kuvvetinde eseceğini duyurdu.
Genel 31.01.2022, 20:36
Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında denizde yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.
Ayrıca, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA
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