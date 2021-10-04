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2 DEAŞ'lı terörist hudut kartalları tarafından yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist hudut kartalları tarafından sınırda yakalandı.

Genel 04.10.2021, 12:30 04.10.2021, 12:37
2 DEAŞ'lı terörist hudut kartalları tarafından yakalandı

Milli Savunma Bakanlığnın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
#deaş #sınır
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