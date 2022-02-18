19 ilde eş zamanlı sahte para operasyonu
İstanbul merkezli 19 ilde sahte para düzenleyenlere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Genel 18.02.2022, 12:52
İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 83 kişiden 50'si yakalandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin bastığı yüklü miktarda sahte banknotları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 83 kişiden 50'si yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, iki tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve sahte 50 bin lira ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 33 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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