180 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Kasım'da yapılan operasyonlarda 180 düzensiz göçmen yakalandı.
Genel 11.11.2022, 14:18
İzmir'de 3-9 Kasım tarihleri arasında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yolla yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı belirlenen 180 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Kasım'da bir dizi operasyon düzenledi.
Çeşme, Menderes, Selçuk, Karaburun ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığı yapan 180 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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