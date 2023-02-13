170. saatin mucizesini kurtaran madenci: 30 santimetrelik yere giriyoruz biz
Umutlu bekleyişin adresi bu kez Gaziantep'in İslahiye ilçesiydi. 40 yaşındaki Sibel Kaya, yıkılan Zaman Apartmanı'nın enkazından 170 saat sonra sağ çıkarıldı. Onu kurtarmak için 80 santimetre çapındaki delikten enkaza giren madenci: Bu bizim görevimiz, madende 30 santimetre çapındaki yere gireriz biz...
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.
Zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı. Ambulansa alınan Kaya, hastaneye kaldırıldı.
"Bu kardeşimiz kahraman"
Sibel Kaya'yı kurtarmak için 4 saat mücadele eden madencilerin çektiği görüntülerdeki bir diyalog dikkat çekti. 80 santimetre çapındaki bir delikten ilerleyerek Sibel Kaya'ya ulaşan Ferdi isimli madenci ile arkadaşı Muhammed'in sözleri madencilerin bir can kurtarmak için nasıl seferber olduğunu gözler önüne serdi:
- Ferdi sana helal olsun kardeşim.
- Ne demek abi helal olsun. Görevimiz
- Bu kardeşimiz varya kahraman. 80 santimlik yere girdin. Adamsın adam!
- 30 santimlik yere girdiğimiz oluyor yer altında. Ucu ucuna gittiğimiz yerlere giriyorduk.
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