160 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 160 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.
Genel 28.07.2022, 16:20 28.07.2022, 16:18
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bölge illerinde ve Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 160 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
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