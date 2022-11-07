15 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı
Bartın'da otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Genel 07.11.2022, 07:43
Toptancılar Sitesi mevkisinde 15 yaşındaki M.A. yönetimindeki 74 BB 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü M.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan ve sürücünün arkadaşı oldukları öğrenilen E.G. (16), E.G. (18) ve E.G. (14) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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