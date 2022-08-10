15 Temmuz'da vurulan ve tedavisi süren Mehmet Alpaslan şehit oldu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkenin dört bir yanında başlayan demokrasi nöbetinde başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan şehit oldu.

FETÖ'nün hain kalkışmasının ardından Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen nöbette nereden geldiği belli olmayan bir kurşun, 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan'a isabet etti.

Kafasından vurulduğu belirlenen Mehmet Alpaslan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

YAPILACAK BİR TEDAVİ KALMADIĞI İÇİN EVE GÖNDERİLDİ

6 yıl boyunca hastanelerde yaşam mücadelesi veren Alpaslan, daha fazla yapılacak bir tedavi olmadığı için evine gönderildi.

Evde annesinin baktığı 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan, dün akşam saatlerinde şehit düştü. Alpaslan'a daha önce gazilik unvanı verilmişti.

BİTKİSEL HAYATA GİRMİŞTİ

Öte yandan Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Başkanı Mehmet Yeter yaptığı açıklamada; “15 Temmuz Gazimiz Mehmet Alpaslan 7 yıl önce bitkisel hayata girmişti. Şehit oldu. Naaşı yarın öğlen namazı Hanifi Şireci Camimizden Nizip ilçesi Yeni Yazı köyünde toprağa verilecektir.” dedi.