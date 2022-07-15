15 Temmuz şehit ve gazileri anısına mapping gösterisi
İstanbul'un 2 noktasında 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına mapping gösterisi düzenlendi.
Genel 15.07.2022, 23:55
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzü ve Galata Kulesi'nde mapping gösterisi düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından #15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi’nde video haritalama teknolojisi ile gösterim düzenlendi pic.twitter.com/vfM5557IIR— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 15, 2022
Kaynak: AA
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