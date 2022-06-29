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15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada karar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin yürütülen davada karar verildi.

Genel 29.06.2022, 13:40
15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada karar

 Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 122 sanıklı davada, 3 rütbeli eski askere verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Müebbet hapis cezası verilen 116 harp okulu öğrencisi hakkındaki hüküm bozulurken, bu sanıkların 15'inin "darbeye yardım" suçundan cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

Daire, davaya ilişkin İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Mayıs 2018'de verilen kararın temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, sanık eski yüzbaşı Sinan Canlı ile eski üsteğmenler Aydın Gülşan ve Ali Apaydın'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile olay tarihinde er olarak vatani görevini yapan 3 sanık hakkındaki beraat hükümleri onandı.

Olay tarihinde Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması kararları ise bozuldu.

Dairenin kararında, bu sanıklardan 15'inin darbe girişiminden daha önceden haberdar olduklarının kanıtlanamadığı, ancak olaylar sırasında kendilerine karşı koyan vatandaşlarla polis memurlarını havaya ateş ederek yere yatırdıkları ve silahlarını alarak etkisiz hale getirmeye çalıştıkları ifade edildi. Bu sanıkların, suçun icrasına başlanmasından sonra suça katılma iradelerini açıkça ortaya koyduklarına işaret edilen kararda, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardımdan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları gerektiği bildirildi.

Kararda, Hava Harp Okulu öğrencisi diğer 101 sanığın ise olay akşamı yat içtimasının ardından acil içtimaya çağırıldıkları, verilen emirle nereye gideceklerini bilmeden ve telefonları alınarak otobüslere bindirilerek yola çıkarıldıkları anlatıldı. Bu sanıkların, darbe girişimine yönelik herhangi bir eylem ve faaliyette bulunmadıkları aktarılan kararda, sanıkların eylemlerinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun unsurlarını oluşturmadığı, dolayısıyla bu suç yönünden beraatlerine karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

Dairenin kararında, söz konusu 101 sanıktan bazıları hakkında örgütün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve ardışık arama kaydı olduğunun tespit edildiği, bazıları hakkında FETÖ nedeniyle tanık beyanı verilenler olduğu, bir sanık hakkında ise kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun belirlendiği belirtildi. Kararda, bu sanıklarla ilgili delillerin toplanarak değerlendirilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğine işaret edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hakkındaki hükümleri bozduğu eski askeri öğrenci 101 sanıktan 66'sı hakkında 21 Haziran'da "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermişti.

Kaynak: AA
#15 Temmuz #Sultanbeyli
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