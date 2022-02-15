15 düzensiz göçmen yakalandı
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik Kars'ta operasyon yaptı.
Genel 15.02.2022, 17:55 15.02.2022, 17:47
Kars'ta sahte yol izin belgesi taşıyan Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Paşaçayırı Mahallesi'nde 2 ve 3'erli gruplar halinde dolaşan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda, 15 Afganistan uyruklu yakalandı.
Ekiplerce yapılan üst aramasında, sahte olduğu belirlenen ve Isparta Valiliğine ait görünen yol izin belgesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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