14 yaşındaki çocuk sürücü fren yerine gaza bastı: 2 yaralı
İstanbul Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, bariyerleri aşarak cadde kenarındaki sokağın korkuluklarında asılı kaldı.
Genel 08.01.2023, 09:52
14 yaşındaki M.A.Ç idaresindeki otomobil, Yeni Sahra Mahallesi Yavuzlar Caddesi'nde bariyerleri aşarak, merdivenli olan sokağın korkuluklarında asılı kaldı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan ve yaralanan sürücü M.A.Ç. ile yanındaki E. İ. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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