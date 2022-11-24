13,5 ton altın sisteme girdi: Bankalar ve rafineriler topladı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 555. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde Darphane’nin ilk günden bu yana geçirdiği serüveni anlatan, sikke, madeni para ve askeri nişan gibi eserlerin yer aldığı "Kudret ve Hafıza" sergisi de açıldı. Etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında Darphane'nin önemli rol oynadığını söyledi. Bu kapsamda hayata geçirilen Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi hakkında bilgi veren Nebati, "Sistemin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a kadar olan dönemde Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında 237 kilogram, Banka Altın Değerlendirme Sistemi kapsamında yaklaşık 6 ton 586 kilogram ve rafineriler aracılığıyla yaklaşık 6 ton 660 kilogram olmak üzere toplam 13 ton 513 kilogram altın toplanmıştır. Bu bir rekordur" dedi.

DÖVİZDE OYNAKLIK DAHA DA AZALACAK

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında öncelikle finansal piyasalarda ortaya çıkan ekonomik temellerden uzak oynaklıkları azaltacak, finansal istikrarı destekleyecek ve TL cinsinden tasarrufları özendirecek özgün enstrümanları devreye aldıklarını belirten Nebati, “Bunlardan en önemlisi elbette Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları'dır (KKM). KKM'yi sadece bütçeye getirdiği yük üzerinden değerlendirip ekonominin geneli üzerinde sağladığı katkıyı görmezden gelmek, kesinlikle sağlıklı ve bütüncül bir bakış açısı değildir. KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı, yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50,6'ya gerilemiştir. KKM uygulamasıyla birlikte TL mevduatın ortalama vadesi de önemli oranda artarak 2 katına yükseldi. Ayrıca KKM ile döviz kurundaki oynaklığın ilerleyen dönemde de az olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

MASAK’TAN FTX’E İNCELEME

Geçtiğimiz günlerde ABD'de iflas süreci başlayan kripto para borsası FTX kapsamında, ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), gerekli tedbirleri ivedilikle alıp inceleme başlatığını vurgulayan Nebati, “Böylesine büyük bir oluşumun çok hızlı bir şekilde iflas ve kriz sürecine girebildiğini hatırlatmak ve mevcut haliyle kripto para piyasasının azami ihtiyatla yaklaşılması gereken bir alan olduğunun altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, Türkiye’de fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar attıklarını da ifade ederek, “İnşallah, enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

Yeni Nesil Darphane Dijital Altını geliyor

Darphane tarafından yakın zamanda Dijital Altın Projesi kapsamında Yeni Nesil Darphane Dijital Altını hayata geçirilecek. Uygulama altın tasarruf sistemine ve altının ekonomideki işlevine önemli katkı sağlanacak. Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, “Borsa İstanbul'da değerli metaller emtia pazarına açılan Darphane, Darphane Altın Sertifikası'nı halka arz etti. 2022'de külçe altın üretimine başladı. Önümüzdeki dönemde de Türkiye Yeni Nesil Darphane Dijital Altını ile ülkemizi tanıştıracağız. Sahtecilikle mücadele kapsamında da 'Ürün İzleme Sistemi' ve 'Milli Barkod Sistemi' ile ülkemize hizmet edeceğiz" dedi.