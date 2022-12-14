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12 yaşında istismara uğradı, koruma altındayken pavyonda çalıştırıldı, 11 gündür kayıp...

12 yaşındayken 2 kişinin cinsel saldırısına uğradıktan sonra yurda yerleştirilen kız çocuğunun devlet koruması altındayken pavyonda çalıştırıldığı, şimdi ise kendisinde haber alınamadığı bildirildi.

Genel 14.12.2022, 08:36
12 yaşında istismara uğradı, koruma altındayken pavyonda çalıştırıldı, 11 gündür kayıp...

Onlarca örneği ortaya çıkan çocuk istismarı vakalarından biri de 2020 yılından bugüne Kuşadası-Manisa-İzmir üçgeninde yaşandı.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre 12 yaşındaki Didem'in hayatını karartan olay özetle şöyle gelişti:

Didem, Kuşadası’nda annesi Hümeyra (Çocuk ve annesinin isimleri değiştirilmiştir) ve yedi yaşındaki engelli erkek kardeşiyle yaşamaktadır.

MAHKEME KAYITLARI: ADETA İŞKENCE

2020 yılında Türkiye Kovid-19 salgını nedeniyle kapanma sürecine girdiğinde bir akşamüzeri Didem hava almak üzere evden çıkar. Parkta yürüyüş yapar. Kızı eve dönmeyince onu aramaya çıkan anne, ilerleyen saatlerde güvenlik güçlerine ulaşır. Eve döndüğünde kapıda kızı Didem ile karşılaşır. Didem kendinde değildir, üstelik yüzünde çizikler ve görünen yerlerinde yoğun kızarma ve morluk vardır. Yürüyüş sırasında düştüğünü yaraların bu nedenle olduğunu ve uyumak istediğini söyler. Anne durumdan şüphelenir, kızının bedenine bakmaya çalışır. Didem karşı çıkar ve istifra etme gerekçesiyle girdiği banyoda evde bulduğu tüm ilaçları içerek intihar girişiminde bulunur. Komşuların yardımıyla kapı kırılır, hastaneye götürülen Didem ertesi gün polis ifadesinde iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını, uyuşturucu madde verildiğini anlatır, isimlerini verir. Hekim kontrolünden geçirilir, istismar rapor haline getirilir.

Mahkeme kayıtlarına da “adeta işkence” ifadesi ile geçen cinsel istismar kameraya da alınmıştır. Şahıslardan biri 18 diğeri 17 yaşındadır. Didem’in ifadesi doğrultusunda iki kişi göz altına alınır. Hiçbir avukat saldırganların savunmasını üstlenmez.

SERBEST KALDILAR

Saldırganlar savcılık sorgularının ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilir. Ancak mahkemeden tutuksuz yargılama kararı çıkar. Sanıklar, Söke İkinci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada ise beraat eder. İstismarcıların serbest bırakılması günden güne içe kapanan Didem’in daha da sessizleşmesine neden olur. Karar, istinaf mahkemesine götürülür. Eş zamanlı olarak İl Sosyal Hizmetler’in başvurusu üzerine savcılık kararıyla Didem hakkında “koruma kararı” verilir. 

MANİSA ÇOCUK YURDU

Didem Şubat 2022'de annesi ve kendisinin karşı çıkmasına karşın “güvenliği gerekçesiyle” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Manisa Çocuk Yurdu’na yerleştirilir. Aradan iki ay geçer. Nisan ayının ortalarında Didem dört arkadaşı ile eczaneye gideceği bahanesiyle yurttan kaçar ve 1.5 ay bulunamaz. 

Anne Hümeyra kızını aramak için gittiği Manisa'dan engelli çocuğunun yanına Kuşadası’na dönmek zorunda kalır. Bir gün cep telefonu çalar. Arayan kızı Didem’dir, “Manisa sokaklarında yurtta büyüyen bir abla ile tanıştığını, kendisini evine götürdüğünü ve onun yanında kaldığını” söyler. Anne kızının aradığı numarayı hemen Emniyet’e bildirir. Didem’in yanında kaldığı, Manisa’da bir kamu kuruluşunda çalışan kadının esnaf ve polis arasında “Mira” takma adıyla tanındığını öğrenir. Bu sırada 'Mira', Didem’i evden gönderir. Didem, sokakta polisler tarafından bulunur ve yeniden Manisa Çocuk Yurdu’na teslim edilir. 

Sonraki süreçte Mira takma isimli kadının ifadesine başvurulmadığı ve hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıkar...

MİRA, 'ÖZEL FOTOĞRAFLARINI' ATTTI

Didem teslim edildiği Manisa Çocuk Yurdu’ndan 15 gün sonra tekrar kaçar. Didem yine 'Mira’nın yanına gitmiştir. Anne Hümeyra, kızının daha önce yurttan kaçtığı sırada kendisini aradığı numarayı arar. Mira kızının konuşabilecek durumda olmadığını ifade eder. Hümeyra “Manisa emniyetine, 14 yaşında kayıp kız çocuğunu evinde tuttuğu için hemen şikayette bulunacağını" söyler. 'Mira' telefonu kapatır kapatmaz sosyal medya uygulaması üzerinden annesine Didem’in özel fotoğraflarını gönderir. Baygın yattığı yatakta, başucunda bir de silah vardır. Anne Hümeyra'nın şikayetine rağmen bir şey yapılmaz ve Didem yine annesinin Manisa Emniyeti ile görüştüğü günün gecesi polis tarafından sokakta bulunur.

SAHTE KİMLİK, PAVYON...

Artık madde bağımlısı olan Didem yine yurttan kaçar ve Anne Hümeyra kızının Manisa’da pavyonlarda çalıştırıldığına dair bilgiye ulaşır. Pavyonların olduğu bölgeden 'kriminal' bazı kişilerce uzaklaştırılan Hümeyra “Pavyoncular kızıma sahte kimlik hazırlamış. Yaşı büyütülmüş” bilgisini aktarıyor. 

Eylül ayında ise üç erkek madde etkisi altındaki Didem'i Kuşadası’nın girişinde bir yere bırakır. Şahıslardan biri Hümeyra'yı arayarak kızını bıraktıkları yeri söyler. Anne adrese gittiğinde 14 yaşındaki Didem baygın haldedir. Daha sonra sosyal hizmet görevlileri eşliğinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’ne götürülür. Beş gün bu hastanede yattıktan sonra, bağımlılık tedavisinin Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde devam etmesi kararı verilir.

11 GÜNDÜR KAYIP

1.5 ay sonra Manisa Çocuk Esirgeme Kurumu, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yönetimi ile temasa geçer. Hastane yönetimine “Didem’in bundan sonra İzmir Çiğli’de bulunan çocuk yuvasında kalacağı, bu nedenle en kısa zamanda sosyal hizmet görevlileri tarafından alınarak İzmir’deki yuvaya teslim edileceği, tedavisinin sonlandırılması ve tedavi için yine hastaneye getirileceği” belirtilir. Didem’in tedavisinden sorumlu hekimler ve annesinin itirazına rağmen kasım ayının son haftası İzmir Çiğli Çocuk Yuvası’na götürülür.

Didem Çiğli Çocuk Yurdu’nda bir hafta kalır. 2 aralık salı günü psikiyatrist görüşmesi ve tetkikleri için sosyal hizmetlere ait resmi bir araçla, yanında bir görevliyle İzmir Çiğli’den Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülür. Dönüş yolunda kırmızı ışıkta duran araçtan kaçan Didem 11 gündür kayıp.

#istismar
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