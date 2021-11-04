12 ilde 17 suçtan aranan zanlı yakalandı
12 ilde 17 farklı dosyadan suç kaydı bulunan zanlı jandarma tarafından Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Genel 04.11.2021, 13:07 04.11.2021, 13:14
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 12 ilde 17 farklı dosyadan aranması bulunan Ö.Ü'nün Kayseri'de olduğunu tespit etti.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Ö.Ü. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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