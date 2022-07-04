12 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı yakalandı.
Genel 04.07.2022, 09:54
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Tespit edilen 20 şüphelinin yakalanması için 12 ilçedeki 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 zanlıyı yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldüğü, bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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