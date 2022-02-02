12 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu
İzmir ve İstanbul'da terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 12 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Genel 02.02.2022, 11:36
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütle iltisaklı oldukları suçlamasıyla 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, İzmir'de 11, İstanbul'da da bir kişiyi yakalamak için 12 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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