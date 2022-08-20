117 göçmen ülkelerine geri gönderildi
Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 117 yabancı uyruklu göçmen sınır dışı edildi.
Genel 20.08.2022, 11:10
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 117 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Kaynak: AA
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