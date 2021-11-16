11 ilde 24 kişiyi dolandıran kişi yakalandı
Hatay'da, banka ve kredi kartlarının bilgilerini ele geçirdiği 11 ilde 24 kişiyi dolandıran kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 16.11.2021, 15:40 16.11.2021, 18:31
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen M.A.Ü'nün kentte olduğunu belirledi.
Hatay, Denizli, Kütahya, Antalya, Konya, Bursa, Muğla, Manisa, Zonguldak, Samsun ve İzmir'den 24 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen zanlıyı yakalamak için operasyon düzenlendi.
Adresinde gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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