11 ilçede eş zamanlı terör operasyonları
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 05.07.2022, 09:59
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kentte 11 ilçede belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, bin 350 avro ve 3 bin lira ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlılar, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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