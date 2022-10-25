10 yılda 3 bin 720 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, mega kentte 2013'ten bu yılın eylül ayına kadar geçen yaklaşık 10 yıllık süreçte 166 bin 467 yaralanmalı ve ölümlü trafik kazası gerçekleşti.

Bu dönemde ülke genelinde ise 11 milyon 30 bin 530 trafik kazası yaşandı. Söz konusu kazaların büyük bölümünü maddi hasarlı kazalar oluştururken, 1 milyon 726 bin 471 yaralanmalı ve ölümlü kaza meydana geldi. Türkiye'deki trafik kazalarının yüzde 15,7'si ölüm veya yaralanmayla sonuçlandı.

İstanbul'da son 10 yılda toplam kaza sayısının en fazla olduğu yıl 2021

Kaza verileri incelendiğinde, İstanbul'da 2013'te 15 bin 224 kazada 260 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 460 kişi yaralandı. 2014'te meydana gelen 15 bin 577 kazada 208 kişi vefat ederken, 22 bin 621 kişi yaralandı.

Kentte 2015'te gerçekleşen 16 bin 81 kazada 582 kişi öldü, 22 bin 661 kişi yaralandı. 2016'da ise 551 kişinin hayatını kaybettiği 16 bin 102 kazayı, 22 bin 679 kişi yaralanarak atlattı.

2017'de 15 bin 497 kazanın yaşandığı kentte 544 kişi yaşamını yitirirken, 21 bin 707 kişi yaralandı. Kentte 2018'de 16 bin 501 kazada 441 ölü, 23 bin 158 yaralı kayıtlara girdi. 2019'da da 16 bin 737 kazada 368 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 889 kişi yaralandı.

İstanbul'da 2020'de 15 bin 449 kaza meydana gelirken, bu kazaların bilançosu 322 ölü, 20 bin 14 yaralı olarak kayıtlara girdi. Kentte geçen yıl ise 22 bin 295 kaza gerçekleşirken, 351 kişi öldü, 27 bin 625 kişi yaralandı.

2022'nin 9 ayındaki yaralanmalı ve ölümlü 17 bin 4 kazada 93 ölü, 21 bin 676 yaralı kayıtlara yansıdı.

Verilere bakıldığında, 2013'ten Eylül 2022'ye kadar geçen süreçte en fazla ölümlü kaza 2015'te gerçekleşirken, yaralı sayısının en çok olduğu yıl 2018 olarak kayıtlara geçti. Toplam kaza sayısı açısından ise geçen yıl başı çekti.