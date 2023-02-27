10 yıl sonra bir ilk: Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry Türkiye'ye geliyor
Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, 10 yıl sonra ilk kez Türkiye’yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da mevkidaşıyla bugün ikili görüşme yapması planlanıyor.
Genel 27.02.2023, 10:58
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla bugün Türkiye'yi ziyaret edeceği aktarıldı.
Shoukry'nin, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Mısır Dışişleri Bakanlığı da Türkiye ve Suriye'ye yapılacak ziyaretin amacının, depremin ardından iki ülke ve kardeş halklarıyla dayanışma göstermek olduğunu açıkladı.
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