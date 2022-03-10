10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürürken küçük tekne balıkçıları bugün de denize açılamadı.
Genel 10.03.2022, 21:59
Marmara Denizi'nde 5 gündür etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Süleymanpaşa ilçesindeki küçük tekne balıkçıları bugün de denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların zorunlu paydosunun devam ettiğini belirterek, "Hava normale döndükten sonra denizde rızkımızı aramaya devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: AA
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