10 ilde eğitime kar engeli

1-DENİZLİ

Denizli'de kar yağışı nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Bu yüzden kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

2-ISPARTA

Isparta'da okullar tatil edildi

Isparta Valiliği, öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Isparta'da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı merkezde 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Isparta Valiliği, ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar ve sürücü kurslarının perşembe günü için tatil edildiğini açıkladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de 1 gün idari izinli sayılacak.

3-SİNOP

Sinop'ta taşımalı eğitime yarın ara verildi

Sinop'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yarın kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağış beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi.

4-MUĞLA

Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası temel eğitim, orta eğitim ve yaygın eğitime bir gün ara verildi.

Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 3 Mart Perşembe günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

5-AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz."

6-KONYA

Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

7-BURDUR

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kent genelinde yoğun kar yağışı görülmesi nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı bugün Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim okullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği bildirildi.

Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların da yüz yüze eğitimlerine bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete bir gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve 15 altı çocuğu olan kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

8-KÜTAHYA

- Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle Dumlupınar ilçemizde 3 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

9-KASTAMONU

Kastamonu merkez ve İhsangazi ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köylerde tüm kademedeki okullarda eğitime bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, il merkezindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan İhsangazi ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.

10-SAMSUN

Samsun'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, meteorolojik şartlara dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.