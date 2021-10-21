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Genç teknik direktörden kötü haber

Spor 21.10.2021, 13:18
Genç teknik direktörden kötü haber
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Bayern Münih'in genç teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

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