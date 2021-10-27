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3. Sayfa
Röportaj
Genç oyuncuya dev kanca
Spor
27.10.2021, 19:53
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan transfer ettiği Berkan Kutlu'nun oynadığı futbol Avrupa'nın devlerinin dikkatini çekiyor.
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#vefat
#koronavirüs
#Dolar
#Vedat Muriqi
#Trabzonspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Rıdvan Dilmen
#Zülfü Livaneli
#Bursaspor
#eş
#Boşanma
#Adana Demirspor
#final
#meyve
#gazeteci
#UEFA Avrupa Ligi
#abd
#Hakan Kılıç
#TFF
#hulusi akar