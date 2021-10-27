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Genç oyuncuya dev kanca

Spor 27.10.2021, 19:53
Genç oyuncuya dev kanca
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan transfer ettiği Berkan Kutlu'nun oynadığı futbol Avrupa'nın devlerinin dikkatini çekiyor.