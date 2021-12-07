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Geçmişten günümüze Türk parasının değişimi

Genel 07.12.2021, 14:06
Geçmişten günümüze Türk parasının değişimi
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Türkiye Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 1927 tarihinde birinci emisyon grubunda E1 ilk banknotlarını tedavüle çıkarıncaya kadar, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralınan "Evrak-ı Nakdiye"ler kullanıldı.