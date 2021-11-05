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3. Sayfa
Röportaj
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında tarihte görülmemiş olay
Spor
05.11.2021, 23:13
1/9
Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken maç, son düdüğün ardından 4 dakika daha oynandı.
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#abd
#türkiye
#fetö
#koronavirüs
#fenerbahçe
#Galatasaray
#Kovid-19
#pkk
#vefat
#İstanbul
#spor haberleri
#chp
#Dolar
#erdoğan
#Adana Demirspor
#Trabzonspor
#Boşanma
#Vedat Muriqi
#beşiktaş
#ak parti
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