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Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında tarihte görülmemiş olay

Spor 05.11.2021, 23:13
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında tarihte görülmemiş olay
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken maç, son düdüğün ardından 4 dakika daha oynandı.