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Gazeteci Arif Hür, Hasan Can Kaya'nın hastalığını açıkladı

Genel 10.12.2021, 13:57
Gazeteci Arif Hür, Hasan Can Kaya'nın hastalığını açıkladı
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Son dönemde küfür tartışmaları ile gündeme gelen Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya'nın hastalığı ne? Gazeteci Arif Hür açıkladı. İşte sosyal medyada gündem olan o yazı...