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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti
Spor
28.11.2022, 11:07
1/16
. 2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yıldız isme transfer teklifi geldi. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun gidişine onay vermedi. İşte ayrıntılar...
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#TSK ihraç
#MİKDAT SEVLER
#Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü
#Saddamın hakimi
#Sadri Alışık kimdir?
#uzay
#İlker Aksum
#Crystal Palace
#emisyon
#cami saldırısı
#deniz temizliği
#Muhteşem İkili 8 bölüm sansürsüz izle
#gine
#boanteng
#d grubu
#Kfar Kama
#Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi
#büyük mehmet
#Esir
#bilim kuruku
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