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Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

Spor 28.11.2022, 11:07
Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti
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. 2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yıldız isme transfer teklifi geldi. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun gidişine onay vermedi. İşte ayrıntılar...