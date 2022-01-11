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Galatasaraylı taraftarlar soluğu Florya'da aldı! İstifa sesleri yükseldi

Spor 11.01.2022, 15:16
Galatasaraylı taraftarlar soluğu Florya'da aldı! İstifa sesleri yükseldi
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Teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da taraftarların yönetime tepkisi dinmiyor.