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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Rizespor maçı sonrası efsane isimden övgüler!

Spor 04.10.2021, 10:34
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Rizespor maçı sonrası efsane isimden övgüler!
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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelirken, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir maç oynadı. Sarı kırmızılılar, son 20 dakikasına mağlup girdiği mücadeleden son saniye golüyle galip ayrıldı.