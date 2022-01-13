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Röportaj
Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi
Spor
13.01.2022, 17:43
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Galatasaraylı futbolcu Marcao trafik kazası geçirdi
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#cezeri
#yetki belgesi
#oparasyon
#TV8
#Khodro Company
#MediaCat
#hasat
#182
#Rehine
#emre belözoğlu
#Duhan Kalkan kimdir
#İyi Parti
#Memura zam
#damga
#mahkum
#kuş türü
#Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü
#Fatih
#hulusi akar
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