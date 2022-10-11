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Galatasaray’dan sezon sonu için golcü operasyonu! Hedefteki isim ortaya çıktı

Spor 11.10.2022, 16:10
Galatasaray’dan sezon sonu için golcü operasyonu! Hedefteki isim ortaya çıktı
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Gözünü bu sezon şampiyonluğuna diken Galatasaray, yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna kattı.