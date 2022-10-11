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Röportaj
Galatasaray’dan sezon sonu için golcü operasyonu! Hedefteki isim ortaya çıktı
Spor
11.10.2022, 16:10
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Gözünü bu sezon şampiyonluğuna diken Galatasaray, yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna kattı.
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#balkon
#Köy Okulu
#Taksim metro
#uzay
#başkanlık
#Elektronik sigara zararları
#Terör operasyonları
#Valencia
#otomobil
#Faruk Tınaz
#braj
#El İttihad
#Down Kafe
#Kuzey Marmara Otoyolu
#19 Kilo
#şüpheli
#aamir khan
#patlama
#HDP
#gözlatı
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