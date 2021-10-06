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Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak sponsorluk adımı

Spor 06.10.2021, 21:28
Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak sponsorluk adımı
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İki ezeli rakip sponsorluk anlaşmasıyla bir araya gelecek. Burak Elmas ve Ali Koç'un yakın zamanda bir görüşme yapması bekleniyor.