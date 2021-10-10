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Galatasaray ve Beşiktaş yine karşı karşıya

Spor 10.10.2021, 01:37
Galatasaray ve Beşiktaş yine karşı karşıya
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Yaz transfer döneminde Ghezzal ve Rosier için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de Kaan Ayhan için karşı karşıya geliyor.