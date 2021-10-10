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Röportaj
Galatasaray ve Beşiktaş yine karşı karşıya
Spor
10.10.2021, 01:37
1/7
Yaz transfer döneminde Ghezzal ve Rosier için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de Kaan Ayhan için karşı karşıya geliyor.
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#vefat
#Emre Bol
#Sıfır Bir 5 sezon 8 bölüm tek parça izle
#gözlem noktaları
#genç anadolu partisi
#gerginlik
#Novartis
#kayyum
#meyve
#Dolar
#Bursaspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#faizleti
#yeni fotoğraf
#30 AAB 321
#örnek
#Adana Demirspor
#Ayşe
#liste
#koronavirüs